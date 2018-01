Guga comemora título ao som de samba Ao som do samba enredo em sua homenagem, da escola "Protegidos da Princesa", de Florianópolis, Gustavo Kuerten comemorou o primeiro título da temporada de 2001. Com uma atuação tranqüila, na lotada quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis - mais de cinco mil pessoas - Guga derrotou a revelação argentina José Acasuso, de apenas 18 anos, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 57 minutos. Embora um pouco aborrecido por ter perdido o Carnaval e o desfile em sua homenagem em Florianópolis, Guga teve, em compensação, uma semana memorável em Buenos Aires. Além de todo o calor da torcida argentina, em uma recepção surpreendente para um brasileiro, a campanha na Copa AT&T garantiu ainda a reconquista da liderança do ranking mundial. "Fiz o meu Carnaval aqui mesmo em Buenos Aires", afirmou Guga. "Quem sabe no próximo ano, o torneio mude de data ou o Carnaval seja em outra época". Reverenciado pelos próprios torcedores argentinos, que gritavam ao fim da partida "Ole Guga", o tenista brasileiro mostrou porque é o atual número 1 do mundo. Não deu chances para seu adversário, Acasuso, e dominou facilmente a partida. Teve assim, a final mais curta de toda sua carreira. A facilidade com que superou o adversário e levantou a taça de campeão, não impediu Guga de elogiar o adversário e o atual momento do tênis argentino, com vários jogadores em boas colocações no ranking mundial e outros de grande potencial, o tenista brasileiro ganhou ainda mais o carinho da torcida. "A Argentina tem grande tradição em tênis e vive um momento especial."