Guga confirma favoritismo no US Open A incrível vitória de Gustavo Kuerten sobre Max Mirnyi, num jogo memorável, reforçar o favoritismo do brasileiro no US Open de 2001 e serviu para mudar a opinião de quem ainda duvidava de sua capacidade de vencer um Grand Slam, fora das quadras de saibro de Roland Garros. Um dos mais entusiasmados novos adeptos de Guga é o ex-tenista John McEnroe e hoje comentarista da tevês norte-americana. Não cansou de elogiar o brasileiro e colocá-lo tecnicamente em condições de disputar o troféu de campeão. Um dos mais respeitados jornalistas do circuito internacional de tênis, Bud Collins - do Boston Globe - confessou-se convencido de que Kuerten pode ser o campeão, depois do que viu na partida diante de Max Mirnyi. "Esta foi uma das maiores vitórias de minha carreira", analisou Guga. Com esta definição, vinda de um tricampeão de Roland Garros e número 1 do mundo, não resta dúvidas de que o jogo diante de Mirnyi foi marcante e capaz de abrir as portas para o brasileiro chegar a disputa do título do US Open de 2001. As dificuldades no jogo também ficam claras em uma constatação: "Só depois de três horas de jogo é que consegui passar na frente do Mirnyi pela primeira vez", disse Guga. "Foi uma vitória sofrida, até econtrar a fórmula certa para vencer." A fórmula estava num alto índice técnico apresentado pelo tenista brasileiro. As estatísticas do jogo revelam dados impressionantes, como o incrível índice de aproveitamento de primeiro serviço dos dois tenistas, com 67% para o brasileiro e 68% para o bielo-russo, quando uma boa média está em torno dos 55%. Guga também sacou de forma admirável e estabeleu seu recorde de aces, com 33 saques sem devolução. A marca anterior era de 29. Nem assim, o tenista brasileiro se coloca como favorito, prefere continuar correndo por fora. "Ainda não me considero o favorito para vencer este torneio, pois há outros jogadores na disputa que já tiveram a experiência de ganhar um título em Nova York", contou Guga. "É claro, porém, que esta vitória sobre o Mirnyi me dá muito mais confiança e abre as portas para chegar às finais." O próprio Max Mirnyi reconheceu, após a partida, que nada poderia fazer de melhor diante de Guga. "Ele mostrou por que é o número 1 do mundo", contou o bielo-russo. "Joguei bem como nunca e ainda assim perdi." Para Guga, o jogo sequer merecia um perdedor. "Se no tênis existisse empate, este teria sido o melhor resultado", disse. ?Afinal, o Mirnyi encontrou um jeito de não me deixar jogar: não permitir que eu toque na bola, afinal, com seu saque tão poderoso perdi muitos pontos sem ver a bolinha.?