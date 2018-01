Guga confirma presença em Buenos Aires Depois de longa viagem até a Oceânia, Gustavo Kuerten desembarcou nesta quinta-feira em Auckland, na Nova Zelândia, e, como de costume, chegou, deixou as malas no hotel e seguiu com o seu técnico Larri Passos para treinar no ASB Tennis Center, local do torneio que começa segunda-feira, em que o brasileiro defende o título de campeão. O tenista confirmou também seu calendário incluindo o torneio de Buenos Aires, de 16 a 22 de fevereiro. A lista dos incritos da competição argentina já foi divulgada pela ATP, com grandes nomes na chave, como o espanhol Carlos Moya, entre outros. Isso revela a tendência de o Brasil Open, marcado para a semana seguinte, também ter grandes astros na competição na Costa do Sauípe.