Guga confirma presença em Wimbledon Fim do suspense. Gustavo Kuerten confirmou que vai mesmo jogar o Torneio de Wimbledon este ano. Apesar da competição fazer parte do calendário do tenista, até agora ele não tinha falado claramente que iria voltar a jogar na grama do All England Club, onde já chegou, inclusive, a disputar as quartas-de-final. Antes, Guga irá participar de uma partida de exibição, em Guaiaquil, no Equador, a convite de seu amigo, o tenista equatoriano Nicolas Lapentti. O jogo está marcado para o dia 11 e a renda será revertida para a Fundação Nicolas Lapentti e também para a Unicef.