Guga confirma presença no Brasil Open Com bons resultados nas quadras rápidas, Guga confirmou a defesa do título do Brasil Open, na Costa do Sauípe, de 6 a 14 de setembro. Sua missão este ano promete ser ainda mais difícil. Afinal, o torneio terá quatro tenistas entre os 20 primeiros, com o vice-campeão do Aberto da Austrália, o alemão Rainer Schuettler, número 8; o holandês Sjeng Schalken, 12; Guga, 13; e o chileno Fernando Gonzalez, número 14. Aliás, o tenista brasileiro este ano só jogará em superfícies rápidas. De Los Angeles vai para Montreal, seguindo para Cincinnati, depois o US Open. Volta ao Brasil para o Sauípe e disputa ainda mais três torneios no carpete, em Madri, San Petersburgo e Paris Bercy. Se ficar entre os oito primeiros vai também a Houston. A lista de inscritos no Brasil Open chega a ser surpreendente. Além de contar com quatro entre os 20, há outros bons jogadores como o ex-líder da Corrida dos Campeões, o sueco Magnus Norman, e jovens tenistas como o croaca Mario Ancic, que já pode ser c olocado na lista dos favoritos pelo seu enorme talento e força. ?Acho que esta lista de jogadores, com grandes nomes, é um presente para a torcida brasileira", festejou Fernando von Oertzen, diretor do torneio e da Octagon Koch Tavares, empresa que promove o evento. Mas a inscrição de tantos bons jogadores não veio por acaso. Ano passado, o torneio da Costa do Sauípe ganhou um dos prêmios de excelência da ATP e o resultado é que agora um número maior de jogadores interessou-se em jogar no Brasil.