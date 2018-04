Guga confirma que jogará na Austrália Com otimismo e confiante na recuperação da lesão na virilha, Gustavo Kuerten já confirmou que vai mesmo participar do Aberto da Austrália, a partir do dia 14, em Melbourne. Depois de um mês de tratamento, o tenista diz sentir-se em condições de enfrentar os desafios do circuito e confessou que este tipo de contusão faz parte de uma coisa que terá de aprender a conviver. "Este desafio no Rio com a Argentina vai ser um bom teste, mas a prova mesmo será no Austrália", afirmou Guga. "Jogando em uma quadra dura, numa temperatura muito alta e diante dos melhores do mundo, vou ter de ir ao meu limite. Mesmo assim, viajo confiante, pois sinto que posso jogar bem, embora o começo do ano seja sempre muito difícil para mim." Depois de participar do desafio Brasil x Argentina de hoje a sábado, no Maracanãzinho, no Rio, Guga planeja embarcar dia 6 para a Austrália, com tempo de adaptar-se ao fuso horário e continuar cuidando de sua condição física. Sem se cobrar resultados logo no primeiro Grand Slam do ano, ele mostrou-se indiferente à participação ou não do líder do ranking mundial, Lleyton Hewitt, no Aberto da Austrália. Acometido por uma catapora, o tenista australiano está ameaçado de não disputar o torneio em Melbourne, a partir do dia 14. "Para mim não fará muita diferença, pois sendo ele número 1 e eu número 2, só poderíamos nos encontrar numa possível final", disse Guga. "Além disso, retomar a liderança do ranking não é assim uma coisa que tenha de me preocupar tanto, pois tenho o ano todo pela frente."