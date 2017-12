Guga conquista o título em Cincinnati Gustavo Kuerten deu um show de tênis e conquistou o título do Masters Series de Cincinnati. Na final deste domingo, o brasileiro mostrou muita categoria e derrotou o australiano Patrick Rafter por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6./3. Assim, Guga chega ao 16º troféu da sua carreira - são seis só neste ano - e ao seu terceiro em quadras rápidas. Com esta brilhante campanha em Cincinnati, em que superou adversários difíceis como Goran Ivanisevic (atual campeão de Wimbledon), Tim Henman e Patrick Rafter, Guga confirma sua condição de número 1 do mundo nas duas listas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ele é o primeiro colocado tanto no ranking mundial, de 52 semanas, como na corrida dos campeões, tomando o lugar do norte-americano Andre Agassi. Desde o início da partida contra Rafter, Guga mostrou uma enorme determinação e muita disposição para lutar pela vitória. Momentos antes, ele havia disputado a semifinal com o inglês Tim Henman, em jogo que tinha sido suspenso no sábado à noite por causa da chuva. Quando o confronto recomeçou neste domingo, o brasileiro confirmou sua vitória sobre o britânico por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 7/6 (7/4). Diante de Rafter, Guga manteve o bom ritmo. Embalado pela semifinal, ele começou a decisão mostrando agressividade. Quebrou por três vezes o serviço do adversário para definir a primeira parcial com um surpreendente 6 a 1. No segundo set, o número 1 do mundo manteve o nível técnico e obteve uma quebra no 4 a 2 para confirmar seu serviço e abrir vantagem de 5 a 2. Quando sacou novamente, o brasileiro fez 6/3 e conquistou mais um troféu de campeão.