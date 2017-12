Guga consolida liderança do ranking Depois de disputar a final do Torneio de Indianápolis - desistiu alegando contusão - o brasileiro Gustavo Kuerten consolidou sua liderança na ranking de entradas da ATP - a lista que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas e que foi divulgada nesta segunda-feira. Guga soma agora 4.505 pontos e abre 635 pontos de diferença em relação ao norte-americano Andre Agassi, o segundo colocado. O terceiro no ranking é o russo Marat Safin, com 3.175 pontos. Com 472 pontos, o brasileiro Fernando Meligeni ocupa a posição de número 89. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas: .1. Gustavo Kuerten (BRA) 4.505 pontos .2. Andre Agassi (EUA) 3.870 .3. Marat Safin (RUS) 3.175 .4. Lleyton Hewitt (AUS) 3.145 .5. Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.105 .6. Patrick Rafter (AUS) 2.920 .7. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.575 .8. Sebastien Grosjean (FRA) 2.245 .9. Tim Henman (ING) 2.200 10. Pete Sampras (EUA) 1.895