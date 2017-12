Guga continua em queda no ranking Enquanto prepara sua volta às quadras, a partir da semana que vem, em Roland Garros, Gustavo Kuerten continua em queda no ranking mundial. Sem jogar nos torneios do Masters Series em Roma e em Hamburgo, por conta da contusão muscular no quadril, Guga vem perdendo posições: dessa vez, foi uma na Corrida dos Campeões e mais três na lista de entradas. Na Corrida dos Campeões, ranking que computa apenas os resultados da temporada, Guga caiu da 18ª para a 19ª posição, com 108 pontos conquistados. E na lista de entradas, o tenista brasileiro desceu do 26º para o 29º lugar, com 1065 pontos. Mas a semana não foi ruim para todos os brasileiros no ranking mundial. Flávio Saretta fez boa campanha em Hamburgo e, ao chegar às oitavas-de-final, subiu algumas posições. Foram duas na lista de entradas, passando para o 53º lugar (721 pontos), e 16 na Corrida dos Campeões, em que ocupa agora a 58ª colocação (50). O líder nas duas listas continua sendo o suíço Roger Federer, ainda mais depois de conquistar o título do Masters Series de Hamburgo no domingo. Ele tem 486 pontos na Corrida dos Campeões e 5.540 no ranking de entradas.