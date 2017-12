Guga continua líder na Corrida A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) confirmou nesta segunda-feira a liderança do brasileiro Gustavo Kuerten no ranking da Corrida dos Campeões, com 490 pontos, seguido de Andre Agassi, com 484. Na terceira colocação está o espanhol Juan Carlos Ferrero, com 451. O destaque para esta publicação é a ascensão do australiano Lleyton Hewitt, vencedor do torneio de Den Bosch, no domingo, que passa a ocupar a quarta posição com 353 pontos. Confira a lista da Corrida dos Campeões: 1) Gustavo Kuerten - Brasil - 490 pontos 2) Andre Agassi - EUA - 484 pontos 3) Juan Carlos Ferrero - Espanha - 451 pontos 4) Lleyton Hewitt - Austrália - 353 pontos 5) Sebastien Grosjean - França - 327 pontos 6) Yevgeny Kafelnikov - Rússia - 250 pontos 7) Roger Federer - Suíça - 244 pontos 8) Alex Corretja - Espanha - 232 pontos 9) Patrick Rafter - Austrália - 197 pontos 10) Jan-Michael Gambill - EUA - 194 pontos 78) Fernando Meligeni - Brasil - 48 pontos 110) Alexandre Simoni - Brasil - 24 pontos 132) André Sá - Brasil - 15 pontos 140) Flávio Saretta - Brasil - 13 pontos