Guga continua treinando em Paris Gustavo Kuerten está aproveitando bem os treinos com o técnico argentino Hernan Gumy em Paris, onde ficou mesmo depois de ter sido eliminado na primeira rodada de Roland Garros, na terça-feira passada. Tanto que ele decidiu continuar por lá pelo menos mais uma semana. Só então voltará ao Brasil e definirá seu calendário de torneios para o resto da temporada. Entre os treinos em quadra, num clube anexo a Roland Garros, e o trabalho de preparação física, Guga curte também seus momentos de celebridade em Paris. Ele participou de um jantar de uma marca de raquetes e nesta terça-feira ainda posou para fotos de um livro sobre o torneio do Grand Slam disputado em Paris, no qual já conquistou três títulos.