Guga contra Saretta no Brasil Open Gustavo Kuerten, cabeça-de-chave número 1, faz sua estréia no Brasil Open contra o também brasileiro Flávio Saretta, que recebeu o terceiro wild card para o torneio. O sorteio, tanto da chave do ATP (masculino) quanto da WTA (feminino), foi realizado no início da tarde deste sábado, no Centro de Imprensa do Brasil Open, com a presença dos brasileiros André Sá e Joana Cortez, além da croata Iva Majoli, que disputa o torneio como convidada. Joana, que por enquanto aparece como única brasileira na chave principal, tem pela frente a ?desconhecida? Asa Carlsson (SUI). ?Não a conheço. Será a primeira vez que a enfrentarei?, contou a tenista número um do Brasil, que está encantada com a estrutura montada na Costa do Sauípe. ?É muito bom jogar em casa, ainda mais num torneio de alto nível como este?, acrescentou. Fernando Meligeni, cabeça 5, e André Sá jogam nesta primeira rodada contra dois qualifiers, enquanto Alexandre Simoni, cabeça 6, pega o russo Nikolay Davydenko. Os outros dois brasileiros que receberam wild card para o torneio, Jaime Oncins e Thiago Alves, enfrentam, respectivamente, Jan Vacek (CZE) e Guillermo Cañas (ARG).