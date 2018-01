Guga coroa temporada com título Com o título do ATP Tour de Stuttgart, ao derrotar na final o argentino Guillermo Cañas por 6/3, 6/2 e 6/4, em 2h02 de jogo, Gustavo Kuerten concretizou seu sonho: encerra a temporada de quadras de saibro com a coroa de rei. Ninguém conquistou tantos troféus este ano, cinco no total, em dez torneios disputados, um invejável índice de aproveitamento. Esté o 15º título da carreira de Guga o 13º nas quadras de saibro. Este troféu de Stuttgart teve um gostinho especial. Afinal, foi sua despedida de uma temporada brilhante, que começou com o título de Buenos Aires, seguiu com Acapulco, Montecarlo, o tricampeonato de Roland Garros e agora Stuttgart. Com os 250 pontos somados por esta conquista na Alemanha, Guga aumenta sua liderança do ranking mundial, soma 50 pontos para a corrida dos campeões e recupera o segundo lugar, passando o espanhol Juan Carlos Ferrero, ficando atrás apenas de Andre Agassi . A premiação em Stuttgart também foi especial. Além do cheque de US$ 120 mil, recebeu de presente um Mercedes Benz CLK 320 conversível, estimado na Alemanha em outros US$ 100 mil. Da primeira vez que recebeu este prêmio deu ao seu técnico Larri Passos. Por problemas com patrocinador não poderia nem aparecer dirigindo o carro. Agora, desfilou na quadra central, sorridente ao volante, com a avó Olga, ao seu lado e a prima Viviam. Sempre surpreendente nas comemorações, Guga desta vez não arriscou discurso em alemão, como havia feito com um francês bem ensaiado em Roland Garros. Mas fez a festa da torcida ao colocar em cima de seu carro novinho em folha, uma dezena de crianças fazendo festa e depois dando um banho de champanhe. O verdadeiro carnaval colaborou para o clima desta final, como disse o próprio Guga. "A atmosfera nesta quadra central estava bem parecida com o clima brasileiro: sol forte, muito calor e festa da torcida", contou o tenista. "Também por causa desta temperatura, sofri muito neste jogo, não foi nada fácil, tive de me superar para vencer esta partida." JOGO FORTE - O esforço valeu: Guga queria muito dizer um adeus ao saibro com o título em Stuttgart. Por isso, começou forte o jogo. Já no primeiro saque, aplicou um ace a 193 km/h, deixando claro que buscaria a vitória em três sets. O plano tático elaborado pelo técnico Larri Passos, de variar bastante os golpes e confundir o adversário, foi bem executado pelo tenista brasileiro. Com um bom ritmo de jogadas, Guga quebrou o serviço de Cañas no 4 a 2 e fechou a série em 6/3. No segundo, começou ainda melhor. Logo no primeiro game já conseguiu uma quebra, voltou a fazer um break no 4 a 1 e fechou fácil em 6/2. No terceiro, Guga andou bem até fazer 4 a 1. Depois acusou ter sentido o cansaço. Cedeu seu serviço e precisou de muita garra para manter-se na frente e ganhar o jogo.