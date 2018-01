Guga culpa juiz pela eliminação Nada irrita mais um tenista do que a marcação de um foot fault (pisar na linha na hora do saque), ainda mais numa situação crítica como a que ocorreu com Gustavo Kuerten na Austrália. Guga sacava para fechar o game e garantir vantagem de 4 a 3 no quinto set, quando o adversário Radek Stepanek devolveu a bola na rede, mas o juiz de linha ´cantou´ a falta. O brasileiro perdeu o serviço e abriu as portas para o adversário vencer em cinco sets, parciais de 5/7, 6/3, 7/5, 4/6 e 6/3, depois de 3h47 de uma verdadeira batalha. O resultado manteve o tabu de Guga jamais passar pela segunda rodada do Aberto da Austrália, em Melbourne, e o deixou bastante irritado e aborrecido. "Não há dúvidas de que Stepanek teve seus méritos na vitória", admitiu Guga. "Mas não fosse a marcação daquele foot fault, a história do jogo teria sido outra. E, depois de três horas e meia de um jogo muito equilibrado, uma chamada duvidosa do juiz, acabou mudando o resultado e eu, infelizmente, voltei a perder na segunda rodada em Melbourne." Horas depois do jogo, Guga ainda lamentava a marcação do juiz de linha. Confessou que não conseguia esquecer a oportunidade perdida de colocar-se em vantagem de 4 a 3 no quinto set e poderia então pressionar o adversário para buscar uma quebra de serviço e garantir a vitória. "Infelizmente o tênis é assim mesmo. Tive muitas chances de vencer e deixei escapar. Agora é hora de pensar pra frente e me preparar para a disputa da Copa Davis, contra a Suécia." Stepanek, em sua entrevista coletiva, não escondeu sua alegria por ter vencido Guga. Num jogo em que arriscou tudo e errou muito pouco, o tenista checo conseguiu a segunda vitória consecutiva sobre o brasileiro, depois de já tê-lo vencido no Masters Series de Paris, ano passado. "Este jogo foi muito especial", disse. "Mais importante do que a primeira vitória", revelou Stepanek que enfrenta na próxima rodada o australiano Lleyton Hewitt. Com esta eliminação, Guga, 29º do ranking, soma apenas 35 pontos para a lista de entradas e, por isso, deverá permanecer por volta da 30ª colocação. Neste fim de semana, o tenista já deverá viajar de volta ao Brasil e no dia 31 viaja com a equipe brasileira para Helsinborg, na Suécia.