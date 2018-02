Guga cumpre meta e está entre os 15 O tenista brasileiro Gustavo Kuerten cumpriu a meta a que se propôs quando iniciou o Masters Series de Indian Wells. Com o vice-campeonato no torneio norte-americano, o brasileiro subiu para a 15ª colocação no ranking de Entradas da ATP, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. O ranking tem a liderança do australiano Lleyton Hewitt, campeão em Indian Wells. Veja os 10 primeiros do ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas - e as posições dos outros brasileiros. 1º Lleyton Hewitt (AUS) - 4.630 pontos 2º Andre Agassi (EUA) - 4.295 3º Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.135 4º Roger Federer (SUI) - 2.740 5º Carlos Moyá (ESP) - 2.625 6º Andy Roddick (EUA) - 2.400 7º Marat Safin (RUS) - 2.235 8º Jiri Novak (CHE) - 2.021 9º Albert Costa (ESP) - 2.015 10º David Nalbandian (ARG) - 1.950 Brasileiros: 15º Gustavo Kuerten - 1.580 80º André Sá - 526 83º Flávio Sareta - 485 99º Fernando Meligeni - 385