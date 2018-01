Guga dá adeus ao Torneio de Wimbledon Não deu para Gustavo Kuerten e o tenista brasileiro já disse adeus ao Torneio de Wimbledon logo na segunda rodada, ao cair diante do norte-americano Todd Martin por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/4. Guga até que teve algumas boas chances na partida, especialmente no primeiro set, quando poderia ter oportunidades poderia ter quebrado o serviço do adversário. Não aproveitou e está eliminado da competição. Guga até que fez um bom jogo. Esteve concentrado, mas não teve agilidade suficiente para quebrar o bom serviço do adversário. Martin aplicou 20 aces, mas também cometeu seis duplas faltas. Enquanto isso, Guga sofreu para manter o seu serviço, como no nono game do terceiro set, em que depois de salvar vários break points, acabou cedendo o saque numa jogada de sorte de Martin, devolvendo uma bolinha que queimou na rede. Sem muitas alternativas para virar o jogo, Guga acabou caindo bem antes do que esperava no Torneio de Wimbledon, uma competição em que poderia ter acumulado pontos importantes, pois não tem nada para defender. O tenista brasileiro só deve voltar ao circuito nas quadras rápidas da temporada norte-americana, jogando o ATP Tour de Los Angeles, que só começa na última semana de julho.