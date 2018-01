Guga "dá aula" ao público na Bahia Fora do torneio, ao perder na primeira rodada do Brasil Open, Gustavo Kuerten compensou um pouco a decepção do público ao participar nesta sexta-feira de uma brincadeira na quadra da Costa do Sauípe. Ao lado de Jaime Oncins, Guga divertiu o público, atirando bolas para a torcida e quem conseguisse pegá-las ganhava o direito de trocar umas raquetadas com o tenista número 1 do mundo, além de ganhar algumas dicas de saque e batidas de direita e esquerda.