Guga dá show e vence o nº 1 do mundo Com a sensacional vitória sobre o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, por 6/4, 6/4 e 6/4, Gustavo Kuerten fez renascer o sonho por mais um título em Roland Garros, o do tetracampeonato. A sua paixão declarada pelo torneio, o levou a não só superar o talento do adversário, como também problemas físicos, com as constantes dores no quadril. O clima da quadra central, a Phillippe Chartrier, com torcedores gritando seu nome, num dia de sol, e uma atmosfera emocionante, deu o tom preferido para Guga executar o seu melhor jogo, com inspiração e show. "Este é o torneio que quero estar", festejou Guga. "Não me importo com dinheiro ou pontos no ranking. Estar aqui e fazer atuações como esta tem um grande significado para mim." O jogo de Guga foi impressionante. Obrigado a usar uma tática ofensiva para não se desgastar muito em quadra e comprometer a lesão no quadril, o tenista brasileiro acabou voltando ao seu velho estilo. Ou seja, arriscar bolas fundas, bater com convicção e força. O resultado não poderia ter sido melhor. Deixou o número 1 do mundo, Federer, acuado, perdido no fundo de quadra e sem opções para evitar uma inesperada derrota. "Acho que pela primeira vez na vida venci um número 1 do mundo em Roland Garros", dizia um sorridente Guga. "Não sei como descrever o sentimento de ganhar um jogo como este, nas atuais condições. Um dia inesquecível." Os gritos de Guga na quadra Philippe Chatrier empurraram Guga para mais um resultado histórico em sua carreira. Mostrou, novamente, que a sua marca é a surpresa. Afinal, como esperar que nas atuais condições, com lesão, e vindo de resultados ruins, poderia chegar a Paris e levantar-se das cinzas para eliminar o número 1 do mundo. "Não sei dizer o que sinto quando entro nesta quadra central. Desde o começo da partida, percebi que poderia seguir no torneio e foi assim até o final do jogo. Tenho de dividir com a torcida este resultado, num ano em que cheguei sem grandes expectativas." Como chegou ao torneio sem alimantar esperanças, Guga já considera agora a possibilidade de reviver o sonho de lutar pelo título. Na próxima rodada, na segunda-feira, vai enfrentar o vencedor da partida entre o espanhol Feliciano Lopez e o sul coreano Hyung Taik-Lee. Ou seja, por ter eliminado o número 1 do mundo, Guga agora abriu seu caminho no torneio e a esperança de ir longe tomou forma.