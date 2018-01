Guga dá show e vence também 2º set O tenista brasileiro Gustavo Kuerten venceu com facilidade o segundo set da partida contra o argentino Guillermo Cañas, na final do Torneio de Stuttgart. Jogando com muita confiança, o brasileiro fechou a segunda série em 6/2. Depois de vencer o primeiro em 6/3, o segundo set começou tranquilo para Guga, que quebrou o serviço do argentino já no primeiro game. Voltou a quebrar no quinto e fechou a série jogando um tênis de alto nível, sem dar a menor chance ao adversário. O terceiro set - de cinco previstos para esta partida - já está em andamento.