Guga de volta ao top 30 do ranking Com o título do ATP Tour de Auckland , conquistado domingo, Gustavo Kuerten já voltou a figurar entre os 30 primeiros do ranking da ATP. Nesta segunda-feira aparece na 29ª posição, enquanto o segundo melhor brasileiro é André Sá, em 65, seguido de Fernando Meligeni, 76, e Flávio Saretta é o número 83. Guga também pode comemorar sua colocação entre os líderes da Corrida dos Campeões - classificação dos melhores do ano -. Ele aparece na 6ª colocação, atrás de Stefan Koubek, Paradorn Srichaphan, Jan-Michall Gambill, Nikolay Davydenko e Hyong-Talk Lee. Os dez primeiros no ranking de entradas: 1 - Lleyton Hewitt (AUS) 2 - Andre Agassi (EUA) 3 - Marat Safin (RUS) 4 - Juan Carlos Ferrero (ESP) 5 - Carlos Moya (ESP) 6 - Roger Federer (SUI) 7 - Jiri Novak (RCH) 8 - Albert Costa (ESP) 9 - Tim Henman (GBR) 10- Andy Roddick (EUA)