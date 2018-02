Guga decide jogo neste domingo A partida entre o tenista brasileiro Gustavo Kuerten e o alemão Rainer Schuettler pela semifinal do Masters Series de Indian Wells, que foi interrompida na noite deste sábado por causa da chuva, será completada na tarde deste domingo, às 14 horas. A partida, que vale uma vaga para a final do torneio, foi interrompida no segundo game do segundo set. O brasileiro venceu o primeiro set por 6/2. Quem vencer pega o australiano Lleyton Hewitt, ainda neste domingo.