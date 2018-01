Guga decide título com Arazi Depois de reconquistar a liderança do ranking mundial, Gustavo Kuerten quer ser agora coroado como campeão do Masters Series de Montecarlo. Neste sábado, na segunda semifinal da rodada, Guga mostrou a força de seu jogo ao derrotar o argentino Guillermo Coria por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. A decisão neste domingo será diante do marroquino Hicham Arazi. O jogo começa às 9h30 horas, com transmissão pela SporTV, e será disputado em melhor de cinco sets, e não mais em melhor de três como foram todas as outras partidas. O campeão vai receber um prêmio de US$ 400 mil e soma 500 pontos para o ranking mundial e outros 100 para a corrida dos campeões. Para garantir a vaga na final deste domingo, Guga fez um grande jogo diante da revelação argentina Guillermo Coria. Este duelo já era esperado há muito tempo, reunindo o presente e o futuro do tênis sul americano. Mas o brasileiro mostrou por que é o número 1 do mundo e que pode ainda dominar por longos anos o tênis. Poucas vezes Guga jogou com tanta consistência e determinação. Parecia estar mesmo disposto a provar que ainda não pode ter seu reinado ameaçado. Desde o início do jogo, Guga revelou muita determinação. No primeiro set, por exemplo, na primeira e única oportunidade que teve de quebra de serviço, não desperdiçou a chance e abriu vantagem de 5 a 4 e sacou para fechar a primeira série por 6 a 4. No segundo set, o brasileiro manteve o alto nível técnico de jogo. No último game, por exemplo, Guga estava com seu saque ameaçado com 15 a 40, não se abateu, reagiu e ganhou o jogo com grande categoria. Além de uma atuação impecável, Guga mostrou números expressivos nesta vitória sobre Guillermo Coria. Teve 60% de aproveitamento de primeiro serviço, um índice muito bom, aplicou ainda cinco aces, outros 29 pontos com bolas vencedoras, cometeu apenas 12 erros não forçados e aproveitou 100% das chances que teve de quebra de serviço, ou seja, três vezes em três oportunidades. Para a final deste domingo, Guga terá pela frente o talentoso tenista marroquino Hicham Arazi. Com uma atuação impecável, neste sábado, Arazi garantiu vaga na decisão do título ao derrotar o francês Sebastien Grosjean por 6/4 e 6/4. Com 27 anos é uma técnica invejável, Hicham Arazi chega a sua primeira final de um torneio Masters Series. Jamais havia passado de uma quartas-de-final de um torneio desta categoria. Em 1997, porém, foi semifinalista em Roland Garros. Este ano Arazi não apresenta um bom retrospecto de jogos: venceu dez partidas e perdeu oito. Ocupa a 53.ª colocação no ranking mundial e 71 da corrida dos campeões. Recentemente, Arazi esteve no Brasil na disputa da Copa Davis. No retrospecto, Guga leva vantagem de 3 vitórias contra uma derrota diante de Arazi. O brasileiro perdeu apenas o primeiro jogo, em 1997, em Furth por 6/2 e 6/3; depois ganhou em 97, no Stuttgart Indoor, por 6/3, 6/7 (7/1) e 6/3; voltou a vencer em 98, em Hamburgo, por 6/1, 4/6 e 6/2; e no último encontro, este ano no Ericsson Open marcou uma vitória em três sets, parciais de 6/1, 6/7 (7/3) e 6/4.