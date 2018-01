Guga defende a liderança em Montreal Como líder do ranking mundial pela 28ª semana - a 15ª consecutiva - Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira no Masters Series de Montreal, o primeiro grande torneio da temporada de quadras rápidas, com a responsabilidade de fazer um boa campanha para não perder a condição de número 1 do mundo. Guga vai enfrentar, neste seu primeiro jogo, o haitiano Ronald Agenor, um veterano do circuito internacional, com 36 anos, e que ocupa a posição de número 178 do ranking. Esta será a primeira vez que Guga e Agenor se enfrentam. A única ameaça a posição de número 1 do brasileiro vem de Andre Agassi, que estréia também nesta terça-feira com o croata Ivan Ljubicic. O norte-americano está apenas a 300 pontos do líder e praticamente não defende pontos em Montreal, enquanto Guga tem 35 para descontar, o que não é muito, mas vai exigir que o brasileiro chegar a final do torneio para não depender dos resultados do norte-americano. Guga está confiante e esbanjando otimismo, depois de ter alcançado as semifinais, semana passada, em seu primeiro torneio de quadras rápidas em Los Angeles. "Fui mais longe do que esperava em Los Angeles", disse o tenista que nesta segunda-feira treinou na quadra central do "State Du Maurier", em Montreal. Esta é a segunda vez que Guga joga em Montreal. Na primeira em 1997 foi a final, perdendo o título para o norte-americano Chris Woodruff. Em 1998 e 2000, o Masters Series do Canadá foi jogado em Toronto, e em 1999, Guga não disputou a competição.