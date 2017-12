Guga defende título em Indianápolis Depois de sagra-se campeão no Master Series de Cincinnati, o tenista Gustavo Kuerten parte esta semana para a defesa do título do ATP Tour de Indianápolis, por coincidência o primeiro troféu do brasileiro fora do saibro. Apesar disso, o número 1 do mundo vai para esta competição sem grandes preocupações. Quer jogar solto, sem se preocupar muito, justamente para ter tempo de boa recuperação física, depois de um torneio tão exigente como foi Cincinnati. A estréia de Guga em Indianápolis deverá ser na terça-feira. Vai enfrentar o vencedor de uma partida entre dois tenistas saídos do qualifying. A chave da competição é de 56 jogadores e o brasileiro é bye na primeira rodada. Fernando Meligeni também joga em Indianápolis e terá pela frente na estréia o atual campeão de Wimbledon, o croata Goran Ivanisevic, enquanto André Sá jogará com o sueco Magnus Larsson.