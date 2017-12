Guga define calendário para 2002 No calendário de torneios para a temporada de 2002, Gustavo Kuerten já reservou o início de janeiro para uma exibição no Brasil. Mas apenas nesta quarta-feira é que os organizadores devem oficializar a realização destes jogos, que deverão ser em São Paulo, de 3 a 5 de janeiro, numa espécie de desafio com a Argentina, nos moldes da Copa Davis. Guga vai aproveitar esta apresentação como uma espécie de teste. Se sentir que está completamente recuperado da contusão na virilha, jogará o primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, a partir do dia 15 de janeiro, em Melbourne. Caso contrário, ele fica mais alguns dias em preparação e só iniciaria o seu ano jogando em Milão, torneio disputado no carpete. É a mesma superfície que o brasileiro encontrará em Ostrava para o confronto da primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, diante da República Checa, de 8 a 10 de fevereiro. Como qualquer jogador que está entre os líderes do ranking mundial, Guga não tem como apresentar muitas novidades no seu calendário. Segundo regulamento da ATP, todos os 50 primeiros colocados são obrigados a disputar os nove Masters Series, jogam ainda os quatro Grand Slam, sobrando pouco mais de cinco semanas para a disputa dos ATP Tours, torneios de premiação média. Preferência - Em busca do tetracampeonato de Roland Garros, Gustavo Kuerten irá repetir a dose do ano passado e investirá nas boas competições em quadras de saibro. Como fez este ano, joga em Buenos Aires e Acapulco - torneios em que foi campeão - e ainda vai colocar no calendário o ATP Tour de Barcelona. Além disso, jogará os Masters Series de Monte Carlo, Roma e Hamburgo, antes de Roland Garros. "Este ano tive a melhor temporada de minha vida nas quadras de saibro", avaliou Guga. "Não vai ser nada fácil repetir as boas campanhas no próximo ano, mas quero chegar a Paris na minha melhor forma", afirmou ele, sonhando com o tetra em Roland Garros. Entre as novidades do calendário de 2002 de Guga está a intenção de participar de Wimbledon, o Grand Slam que ele desistiu de disputar este ano para cuidar da condição física. O tenista incluiu ainda a disputa do torneio de Barcelona. Mas, em compensação, não deverá ir para Los Angeles, Indianápolis e Basiléia. Por enquanto, Guga só oficializou seu calendário até Roland Garros, com os seguintes torneios: 3 a 5 de janeiro - Exibição; 14 janeiro - Australian Open (quadra rápida); 8 a 10 fevereiro - Copa Davis - Brasil x República Checa, em Ostrava, (carpete); 18 fevereiro - ATP Tour de Buenos Aires (saibro); 25 fevereiro - ATP Tour de Acapulco (saibro); 11 março - Masters Series Indian Wells (rápida); 18 março - Masters Series Miami (rápida); 1º abril - Indefinido (Copa Davis); 15 abril - Masters Series Monte Carlo (saibro); 22 abril - ATP Tour de Barcelona (saibro); 6 maio - Masters Series Roma (saibro); 13 maio - Masters Series Hamburgo (saibro); 27 maio - Roland Garros (saibro).