Guga deixa grupo dos 20 no ranking da ATP Gustavo Kuerten deixou de figurar na lista dos 20 primeiros do ranking mundial da ATP, pela primeira vez, em mais de um ano. Com as derrotas nas primeiras rodadas do Masters Series de Indian Wells e Miami, Guga caiu três posições e esta semana passou a ocupar o 22º lugar, com 1.175 pontos. Flávio Saretta, que venceu um jogo em Key Biscayne, foi para o 47º lugar, com 801. A liderança do ranking continua tranqüila nas mãos do suíço Roger Federer, apesar dele ter sido surpreendido em Miami, pela revelação espanhola Rafael Nadal. A melhor performance ficou para o norte-americano Andy Roddick, que com o título em Key Biscayne roubou a vice liderança do espanhol Juan Carlos Ferrero. Entre os brasileiros que esta semana disputam a Copa Davis na Costa do Sauípe, o melhor colocado é Marcos Daniel em 198º, seguido de Alexandre Simoni, 301º, Júlio Silva, 360º, e Josh Goffi, 558º. No time paraguaio, apenas dois tenistas têm ranking na ATP. Ramon Delgado é o número 191 e Francisco Rodrigues 396. Confira a lista de Entradas da ATP: 1) Roger Federer (SUI) - 5.545 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 4.800 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 4.390 pontos 4) Guillermo Coria (ARG) - 3.565 pontos 5) Andre Agassi (USA) - 2.570 pontos 6) Rainer Schuettler (ALE) - 2.245 pontos 7) Carlos Moya (ESP) - 2.125 pontos 8) Tim Henman (ING) - 2.015 pontos 9) David Nalbandian (ARG) - 1.925 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 1.630 22) Gustavo Kuerten - 1.175 pontos 47) Flávio Saretta - 801 pontos