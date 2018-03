Guga deixa o grupo dos 100 melhores Pela primeira vez em quase dez anos, Gustavo Kuerten deixou nesta segunda-feira o grupo dos 100 melhores do ranking mundial do tênis. Apesar de já ter voltado a jogar - estréia nesta segunda-feira no Masters Series de Roma -, Guga ainda sofre as conseqüências por ter ficado mais de 6 parado para se recuperar da cirurgia no quadril. Na nova lista de entradas, ele perdeu 24 posições e aparece em 110º lugar. Guga, inclusive, já não é mais nem o número 2 do Brasil. A primeira posição ele tinha perdido há algum tempo para Ricardo Mello, hoje o 53º colocado no ranking. E agora, foi ultrapassado também por Flávio Saretta, que ocupa a 108ª colocação na lista de entradas. Desde 1996, ainda antes de conquistar seu primeiro título em Roland Garros, que veio em 97, Guga já figurava entre os 100 melhores do mundo. A sua sorte nesse momento de recomeço da carreira é que a ATP tem um recurso chamado de ranking protegido, para quem ficar mais de 6 meses afastado das quadras por contusão. Assim, ele pode entrar direto na chave principal dos torneios, sem precisar disputar o qualifying. Confira como ficou o novo ranking mundial do tênis