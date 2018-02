Guga derrota Calleri em Indian Wells Ainda sem perder um set sequer na competição, Gustavo Kuerten garantiu a vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Indian Wells, nesta quinta-feira, ao vencer o argentino Agustin Calleri por 6/4 e 7/6 (7/5). Com isso, já assegurou mais 100 pontos para o ranking mundial e vai, aos poucos, se aproximando de seu objetivo de voltar ao grupo dos dez primeiros. Agora, Guga vai ter um outro grande desafio pela frente: jogará com uma das revelações do tênis norte-americano, James Blake, que na rodada deta quinta-feira surpreendeu, ao eliminar o espanhol Carlos Moya por 5/7, 6/3 e 6/2. Este será o primeiro duelo entre Guga e Blake. Se repetir a boa atuação diante de Calleri, Guga pode chegar as semifinais em Indian Wells. No jogo diante do argentino, o brasileiro teve de mostrar muita determinação. Contra um adversário confiante e que vinha de um título conquistado em Acapulco, Kuerten precisou estar sempre atento para não deixar escapar a chance de seguir no torneio. No primeiro set, Guga conseguiu quebrar o serviço do adversário logo no início para abrir vantagem de 3 a 1 e definir a série por 6/4, com um belo ace no ponto final. Neste set, o brasileiro cedeu sequer um break point. O verdadeiro teste veio no segundo set. Guga chegou a estar em desvantagem de 4 a 1, com uma quebra de serviço abaixo. Teve então de se superar e manter-se concentrado na partida, para empatar a série e levar a decisão para o tiebreaker. No desempate, Guga voltou a mostrar confiança e confiança de liquidou o jogo. Mais uma - Um dos mais entusiasmados com a vitória de Guga sobre Calleri era o seu treinador Larri Passos. Ao final da partida comemorava com sinais de ?mais um". ?É mais uma vitória importante", dizia Passos. ?O Guga soube aplicar tudo que treinamos, especialmente no primeiro set colocou bem o seu primeiro serviço, abrindo o adversário para ganhar vantagem." E segundo o técnico, para manter a rotina de vitórias em Indian Wells, Passos marcou um outro treino para seu pupilo no início da noite, justamente para fazer as adaptações para a partida desta sexta-feira diante de James Blake. Cada vitória num torneio destes deve ser mesmo comemorada. A competição é uma das maiores do circuito, com US$ 3 milhões em prêmios e muitos pontos em jogo. Além de Guga x Blake, outra partida das quartas-de-final terá Lleyton Hewitt diante do norte-americano Bob Ginepri - que ganhou de Marat Safin por 6/0 e 6/1, pois o russo há dias já vinha reclamando de problemas de saúde.