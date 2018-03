Guga derrota Squillari fácil no 1º set Sem dar qualquer chance ao argentino Franco Squillari e abusando das deixadinhas, Gustavo Kuerten venceu fácil o primeiro set de sua partida válida por uma vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Roma nesta sexta-feira. Este jogo estava programado para quinta-feira e teve de ser adiado por causa de fortes chuvas. Neste primeiro set, Guga teve uma atuação inteligente. Forçou bastante seus golpes, colocando o adversário longe e usou das bolinhas curtas, as deixadinhas para definir vários pontos. Assim, conseguiu a primeira quebra de serviço logo no 3 a 1, manteve seu saque fez 4 a 1 e obteve nova quebra para fazer 5 a 1 e confirmou o serviço para fechar a série em 6 a 1. Se Guga confirmar a vitória irá enfrentar ainda nesta sexta-feira, o vencedor da partida entre Alex Corretja e Lleyton Hewitt, jogo que foi interrompido ontem, por causa da chuva, com vantagem do espanhol de 7/6 (7/2) e 4/3.