Guga derrota Zabaleta por 2 sets a 0 O brasileiro Gustavo Kuerten venceu o argentino Mariano Zabaleta, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, nesta quinta-feira à noite, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em jogo válido pela segunda rodada do Tênis Espetacular. Guga volta à quadra nesta sexta-feira à noite para enfrentar o compatriota André Sá para decidir o vencedor da chave B. Os três tenistas ainda têm chances de classificação para a final do torneio no sábado. Pela chave A, o brasileiro Flávio Saretta perdeu para o argentino Juan Ignacio Chela. Nesta sexta, jogam Chela e Gaston Gaudio.