Guga desafia Cañas em Barcelona às 11h30 Não deu para Flávio Saretta, que mesmo depois da boa chance no terceiro set, quando quebrou o serviço do adversário, perdeu a partida para um tenista vindo do qualifying, Kristof Vliegen por 6-2, 1-6 e 6-3. Nesta quinta-feira é a vez de Gustavo Kuerten buscar uma vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Barcelona, o troféu Conde de Godo, desafiando o argentino Guillermo Cañas, em jogo programado para o último do dia da quadra central do Real Tenis Clube e que deve começar por volta das 11h30 de Brasília. Guga leva uma tremenda vantagem no retrospecto sobre Cañas. Ganhou as seis partidas realizadas, mas sempre em jogos muito equilibrados e difíceis. O último encontro foi em 2002 no Masters Series de Hamburgo, com o brasileiro marcando 7/5 e 6/2. Depois disso, os dois tenistas não fizeram uma boa temporada em 2003. Guga ficou marcado pela irregularidade, enquanto Cañas sofreu com uma lesão no braço e corre agora atrás da reabilitação no circuito. "Cañas é um adversário bastante difícil. É um verdadeiro lutador e que já vem de bons resultados em Barcelona, com duas vitórias", disse Guga, que venceu o sueco Tomas Johansson em três equilibrados sets na estréia. "Estou motivado e acho que posso jogar melhor neste próximo jogo." Os outros encontros de Guga com Cañas também foram marcantes. Em 2001, o brasileiro conquistou o título de Stuttgart com vitória difícil e muito equilibrada. Neste mesmo ano, já havia ganho do argentino nos torneios de Acapulco e Buenos Aires. Ganhou também na campanha vitoriosa de Roland Garros em 2000 e no primeiro jogo que fizeram em 1998, no ATP de Palermo. Nesta quinta-feira, porém, Kuerten luta para voltar a ter atuações convincentes.