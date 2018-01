Guga desafia espanhol por volta das 10h Gustavo Kuerten fez o melhor jogo desta temporada européia de saibro, ao confirmar a vitória sobre o argentino Gaston Gaudio por 3 a 1 - 7/6 (7/1), 7/5, 5/7 e 6/3 - em partida que havia sido interropida, por falta de luz natural, no dia anterior. Com mais este bom resultado, Guga passou para as oitavas de final do torneio e conseguiu mais ainda: colocou-se na lista de candidatos ao título de Roland Garros 2003. Com a raquete, enfim, afinada nesta temporada de saibro, Guga desafia nesta segunda-feira o espanhol Tommy Robredo, que teve como maior virtude neste torneio tirar Lleyton Hewitt da disputa do título. O jogo será na Suzanne Lenglen, agora a quadra mais querida do brasileiro. "Já fiz dois jogos nela e está me dando sorte." A partida deve começar por volta das 10 horas, de Brasília, e será jogada depois do encontro entre Juan Carlos Ferrero e Felix Mantilla. "Estou muito feliz com meu jogo", avaliou Guga. "Acho que finalmente estou no ponto que queria, com meus golpes bem seguros e, é claro, que a direita cresceu bastante, aumentando ainda mais a minha confiança. O que preciso daqui para frente é entrar tranqüilo e buscar o meu melhor." Para o duelo de amanhã com Robredo, Guga leva a vantagem de já ter vencido o único jogo que fizeram, em 2001 em Suttugart, marcando 6/4 e 6/1. Mas, comedido, o tenista brasileiro prefere falar em equilíbrio. "Ele (Robredo) é um jogador perigoso e mostrou sua força ao derrotar o Hewitt. Estou esperando mais uma batalha como foi diante de Gaudio." Mensagem cifrada - Ao final do jogo contra Gaudio, Guga, como fazem todos os vencedores das partidas televisionadas, assina um autógrafo na câmera. Só que o brasileiro inovou e mandou uma mensagem cifrada. No lugar de seu apelido "Guga" escreveu as palavras em inglês "No spoons". Numa tradição literal seria apenas "não colheres". Mas para cinéfilos, o filme ´Matrix´ revela que a expressão poderia muito bem significar que "nada é impossível". Afinal, para quem fez uma temporada européia tão instável como este ano, acreditar em mais um título de Roland Garros seria o mesmo que afirmar que nada é impossível. Para o técnico Larri Passos, o momento revela que Guga está com seu jogo em ordem, sabendo usar muito bem o lado tático. Em todas as partidas realizadas este ano em Roland Garros, este lado foi muito importante para mantê-lo na competição, em estilo bem diferente de 1997, quando a força de seus golpes era a sua grande arma. "Agora estou jogando de forma mais esperta", avisa Guga.