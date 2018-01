Guga desafia "Super Mario", em Mônaco Se o tempo deixar, e tem chovido quase todas as manhãs neste início de primavera em Mônaco, Gustavo Kuerten entra em quadra logo cedo, às 10 horas (5 horas de Brasília) desta terça-feira para fazer sua estréia no Masters Series de Monte Carlo, contra o ´Super Mario´, como ficou conhecido Mario Ancic, após ter alcançado às semifinais de Wimbledon ano passado. O superlativo não vem sem credenciais. Afinal, o tenista croata de 1,96 metro é dono de um dos saques mais poderosos do circuito e promete ser um duro teste para o brasileiro, apenas em seu segundo torneio desde a paralisação por mais de seis meses por causa da cirurgia no quadril. "Sei que o Ancic vai sacar muito. É um gurizão, joga solto e sabe que tem o serviço como uma arma", avisou Guga na véspera de sua estréia. "Vou ter de devolver bem, procurar entrar nos pontos e também tentar aproveitar o meu saque." Esta é a primeira vez que Guga enfrenta Ancic. Embora o tenista brasileiro não tenha as mesmas expectativas no torneio em que já foi campeão em 1999 e 2001, espera tirar proveito das condições da quadra para conseguir um bom resultado. Com as constantes chuvas em Mônaco, as quadras estão pesadas, o que pode diminuir a eficiência dos saque de Ancic e dar mais tempo para Guga impor seu jogo. O jogo de Guga abre a rodada de amanhã na quadra central que terá ainda Marat Safin x Hyung Taik Lee (jogo adiado por causa da chuva), seguido de Roger Federer x Greg Rusedski e Carlos Moya x Mariano Puerta.