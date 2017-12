Guga descansa e surfa em Itacaré O tricampeão de Roland Garros Gustavo Kuerten, trocou a raquete de tênis pela prancha de surfe e descansa no município baiano de Itacaré, a 300 quilômetros de Salvador. A região possui praias paradisíacas e é muito visitada por turistas. No entanto, nesta época do ano o local está deserto, sem visitantes, ideal para Guga que chegou ontem à noite avisando que não quer ser importunado pela Imprensa. Bem-humorado, o tenista circula tranqüilamente pelas ruas de chão batido de Itacaré, dá autógrafos aos nativos e retribui cumprimentos ao ser chamado de "campeão". Guga está hospedado na Fazenda Prainha, de propriedade de um empresário amigo dele. Ele escolheu uma época propícia para surfar, pois o mar no litoral de Itacaré está agitado nos últimos dias. Funcionários da prefeitura de Itacaré disseram que o tenista não fez qualquer solicitação às autoridades locais. "A gente é que precisa dele para divulgar nosso município", comentou um deles, informando que é a primeira vez que Itacaré recebe o número 1 do tênis mundial. Além das belas praias, Itacaré ainda guarda remanescentes da mata atlântica e por essa razão é considerada área de preservação ambiental estadual. Nas matas da região podem ser encontradas exemplares de animais raros, ameaçados de extinção como a preguiça-de-coleira, a araponga e a serpente-pico-de-jaca.