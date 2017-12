Guga descansa para encarar Sydney Determinado a encerrar o ano como líder do ranking mundial pela segunda vez consecutiva, Gustavo Kuerten resolveu que agora é hora de relaxar para chegar bem preparado e com disposição para o Master Cup de Sydney, de 12 a 18 de novembro, torneio com os oito melhores jogadores da temporada e que vai decidir quem termina 2001 como o número 1 do mundo. Por isso, já tomou a decisão de ir para a praia por alguns dias, depois treinar e esperar pelo começo do Mundial, viajando o quanto antes para a Austrália e adaptando-se ao fuso horário. "É hora de relaxar um pouco", contou Guga em entrevista em Paris. "Vou a praia, depois treinar e esperar pelo começo do Master Cup." Com a cabeça em ordem, Guga acredita que poderá conseguir melhores resultados no Master Cup de Sydney e esquecer definitivamente as más campanhas na temporada de outono inverno da Europa, onde quase só teve decepções. Para o Mundial, o tenista brasileiro vê outras perspectivas. Está com boa vantagem na corrida dos campeões, de 48 pontos sobre o australiano Lleyton Hewitt, e também 4.505 pontos contra 4.085 contra Andre Agassi na lista de entradas. Aliás, este ano, como o calendário do tênis está atrasado duas semanas, quando terminar Sydney, Guga não teria ainda descontado os 650 pontos conquistados ano passado. Mas como não haverá mais nenhuma competição importante após o Master Cup, passa a ser um preciosismo esperar por 15 dias para determinar quem fica como número 1 em 2001.