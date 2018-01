Guga descarta ser número 1 em 2003 Depois de ter dito que vive uma nova realidade no tênis, Gustavo Kuerten admitiu em Acapulco, no México, que não acredita na possibilidade de brigar pela posição de número 1 do mundo ainda nesta temporada. Feliz com os progressos alcançados um ano depois da cirurgia no quadril, Guga já se confessa satisfeito se terminar o ano entre os dez primeiros do ranking. "Neste momento, não sonho mais com possibilidade de voltar a ser número 1 do mundo", disse Guga, em uma concorrida entrevista para a imprensa mexicana. "Estou vivendo uma nova realidade e o meu primeiro passo será voltar a ficar entre os dez primeiros do ranking." Guga avalia que a cirurgia no quadril, realizada em 26 de fevereiro do ano passado, foi um marco na sua vida e carreira. "Não sabia o que poderia acontecer comigo. Jamais tinha feito uma operação qualquer e nunca tinha tomado anestesia geral", revelou. "Tinha um futuro imprevisível, não sabia mesmo o que esperar." Por isso, um ano depois, Guga se mostra entusiasmado com o ritmo de desenvolvimento. "Já defendi o Brasil na Copa Davis, estou participando dos maiores torneios, ganhei dois títulos, no Sauípe e em Auckland, estou num bom nível, jogando de igual para igual com todo mundo, mas só acho que tenho de ir aos poucos e o próximo passo seria voltar a ficar entre os dez." Para alcançar este objetivo, o brasileiro precisa aproveitar o atual período do ano para ganhar pontos, justamente quando não tem nada a defender. Pode subir muito nos Masters Series de Indian Wells e de Key Biscayne e, por incrível que possa parecer, seu rendimento em quadras duras, como mostrou na Nova Zelândia, tem sido melhor do que propriamente no saibro, o que sempre foi o seu terreno preferido.