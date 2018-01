Guga descobre tendinite no joelho Gustavo Kuerten constatou uma tendinite no joelho direito e vai ficar na Espanha até sábado, para tratamento. Só depois ele segue para São Petersburgo, na Rússia, onde disputa outro torneio a partir de segunda-feira. Guga resolveu aproveitar as recém-inauguradas instalações do centro de fisioterapia do Masters Series de Madri para realizar exames e tentar se recuperar da contusão. O tenista brasileiro sentiu dores no joelho direito durante a sua estréia no Masters Series de Madri, na terça-feira. Contra o chileno Nicolas Massu, Guga chegou até a pedir auxílio ao fisioterapeuta e acabou perdendo o jogo.