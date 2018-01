Guga desembarca na Austrália e treina Como bem lembrou o técnico de Gustavo Kuerten, Larri Passos, para ver com bons olhos esta conquista em Auckland seria preciso "olhar para trás" e ver tudo o que foi feito, antes de Guga comemorar este seu primeiro título na Oceânia. Passos referia-se a toda preparação que envolveu este atual momento de seu pupilo. "É preciso lembrar os últimso 30 dias, em que tivemos um trabalho duro na pré-temporada em Camboriu", avisou Passos. "É preciso ainda olhar para trás, e ver que o ano passado foi muito difícil, exigiu paciência e determinação para Guga se reencontrar com sua melhor forma." E na chegada a Melbourne, ainda neste domingo, a repetição de uma rotina. Guga e Larri apenas deixaram as malas no hotel - de onde da janela do quarto dá para se ver a quadra central de Melbourne Park - e foi direto para este estádio que a dupla se dirigiu, para já bater bola por mais de uma hora, marcando com treinos o desembarque na Austrália. "Não dá para parar", avisou Guga. "Vamos deixar a festa para a volta ao Brasil." Larri não esteve menos determinado. "Já fizemos um treino na quadra central e ganhamos um dia", contou. "Agora, estamos programando para segunda-feira exercícios para recuperação muscular pela manhã e à tarde o último treinamento técnico, antes da estréia." O calor em Melbourne promete também ser mais um obstáculo para os tenistas que não estiverem em forma. As temperaturas estão altas e a cidade vive um regime de racionamento de água. Neste ano, a organização do torneio estabeleceu um novo limite para interrupções de jogos. Se a temporatura atingir aos 35 graus centígrados, combinado com um índice de umidade de WBGT de 28%, os jogos só prosseguem na quadra central de Vodofone Arena que contam com teto retrátil e ar condicionado.