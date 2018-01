Guga desiste de torneio em Barcelona O tenista Gustavo Kuerten anunciou nesta terça-feira - um dia antes de sua estréia - que não vai participar do torneio Conde de Godo, em Barcelona. Guga alega que não conseguiu se recuperar de uma lesão no músculo adutor médio da perna direita que lhe incomoda já há algumas semanas. O brasileiro confessa que por causa desta lesão esteve próximo de não jogar a final de Montecarlo - no domingo - quando conquistou o terceiro título da temporada. O jogador passou por uma avaliação médica, efetuada pela organização do torneio, e os especialistas concluíram que não tinha mesmo condições de jogar. ?É uma situação muito delicada para mim. Este é um período muito importante do ano. Em Montecarlo tive de arriscar, ainda bem que me saí bem?, afirmou. Guga negou que a decisão já estivesse tomada antes mesmo de chegar a Barcelona. ?Se eu não quisesse participar, poderia pagar a multa e iria direto de Montecarlo para o Brasil, mas não foi assim. Vim para cá porque acreditava que pudesse jogar?, garantiu. Com o título conquistado em Montecarlo e a retomada da liderança do ranking mundial, Gustavo Kuerten chegou nesta segunda-feira a Barcelona como uma das principais estrelas do torneio, que tem premiação de US$ 1 milhão e 300 pontos para o campeão na lista de Entradas. Guga não participaria da primeira rodada e só deveria fazer sua estréia nesta quarta-feira, diante do vencedor da partida entre o argentino José Acasuso, número 68 da ATP, e o italiano Federico Luzzi, 180. A ausência em Barcelona vai permitir ao brasileiro se preparar adequadamente para os torneios de Roma e Hamburgo - que virão na seqüência.