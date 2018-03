Guga: Desisti muito cedo da partida Abalado mentalmente e sem físico para reagir, Gustavo Kuerten transformou-se numa presa fácil para o espanhol Tommy Robredo, que o eliminou do Masters Series de Hamburgo. No confronto desta quarta-feira, o tenista brasileiro foi derrotado em 1 hora e 2 minutos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. "Cometi um erro ao desistir da partida, de lutar, muito cedo", admitiu Guga. "Depois de perder meu serviço, deixei a partida ir embora. Meu nível técnico caiu bastante e depois fiquei sem físico para voltar." No começo da partida, Guga deixou a impressão de que poderia conquistar outro bom resultado em Hamburgo, depois de ter superado o romeno Andrei Pavel na estréia. O brasileiro jogou com consistência, correu em bolas curtas, movimentou-se com surpreendente agilidade e colocou-se em vantagem de 3 a 2, mais o saque a seu favor. Mas, de repente, a pilha acabou. No game seguinte, ele cedeu seu serviço e não conseguiu ganhar mais nenhum até o final do jogo - foram 10 games perdidos em seqüência. "Tudo isso que aconteceu na partida com o Robredo serve para mostrar que tenho um longo caminho pela frente. Tenho muito para treinar ainda e muito a melhorar", afirmou Guga. Com duas vitórias e quatro derrotas, desde que voltou ao circuito profissional após a cirurgia no quadril, Guga vai para Roland Garros com a mais sombria das perspectivas - o torneio em Paris começa no dia 23 de maio. Se não repetir a campanha do ano passado, quando chegou às quartas-de-final, ele irá despencar ainda mais no ranking mundial. Agora, Gustavo Kuerten continua mais alguns dias em Hamburgo e depois segue, ao lado do técnico Hernan Gumy e do tenista Guillermo Cañas, ambos argentinos, para Dusseldorf, também na Alemanha, onde é disputada a Copa das Nações, campeonato por equipes. O Brasil não joga, mas Guga irá aproveitar a ocasião para treinar.