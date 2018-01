Guga despenca no ranking: 214º lugar Eliminado na primeira rodada da edição deste ano do torneio de Roland Garros, sem defender os pontos obtidos ao chegar às quartas-de-final em 2004, Gustavo Kuerten despencou no ranking da ATP, na sua mais acentuada queda como profissional. O tenista brasileiro perdeu 120 posições e passou a ocupar a modesta 214ª colocação na lista de entradas, divulgada nesta segunda-feira. Guga ainda tem o recurso de ranking protegido, que o coloca em 30º lugar, para disputar os principais torneios do circuito, se quiser. Afinal, a ATP dá esse benefício aos tenistas que ficarem mais de 6 meses sem jogar por contusão, como foi o caso do brasileiro. Quando vencer esse recurso - com validade de mais oito meses ou sete torneios -, Guga precisará jogar o qualifying dos torneios ou confiar no recebimento de wild cards, convites. Ricardo Mello mantém-se como número 1 do Brasil, na 54ª colocação da lista de entradas, enquanto Flávio Saretta está em 119º lugar. E Guga também ficou atrás de tenistas como André Sá, Marcos Daniel, Julio Silva e Franco Ferreiro. O líder do ranking ainda é o suíço Roger Federer, enquanto o espanhol Rafael Nadal passou para o terceiro lugar, após o título em Roland Garros, no domingo.