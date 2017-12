Guga despenca para a 341ª colocação A derrota na estréia do Torneio de Sopot, na Polônia, custou caro para o brasileiro Gustavo Kuerten no ranking de entradas da ATP, divulgado nesta segunda-feira. Como defendia muitos pontos do Masters Series de Cincinnati (EUA) de 2004, Guga despencou para o 341º lugar, com apenas 90 pontos. E como o catarinense não jogará nas próximas semanas, a sua situação no ranking não deverá melhorar. Outro brasileiro que caiu na classificação foi o paulista Ricardo Mello, que joga nesta semana no Masters Series de Montreal, no Canadá. Com 648 pontos, Mello desceu para a 56ª colocação. O segundo melhor do País é Flávio Saretta - está com 363 pontos, na 121ª posição. Entre os primeiros, a nova lista não teve alterações. O suíço Roger Federer segue na liderança com 6.500 pontos. O espanhol Rafael Nadal, em segundo, está com 4.030 pontos. O norte-americano Andy Roddick, que venceu o Torneio de Washington (EUA) nesta semana, está em quinto lugar, com 3.175 pontos. Veja como estão os rankings da ATP nesta semana: Entradas 1º - Roger Federer (SUI) - 6.500 pontos 2º - Rafael Nadal (ESP) - 4.030 3º - Lleyton Hewitt (AUS) - 3.455 4º - Marat Safin (RUS) - 3.175 5º - Andy Roddick (EUA) - 3.175 6º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.115 7º - Andre Agassi (EUA) - 1.915 8º - Gastón Gaudio (ARG) - 1.875 9º - Guillermo Coria (ARG) - 1.745 10º - Guillermo Cañas (ARG) - 1.665 56º - Ricardo Mello (BRA) - 648 121º - Flávio Saretta (BRA) - 363 341º - Gustavo Kuerten (BRA) - 90 Corrida dos Campeões 1º - Roger Federer (SUI) - 910 pontos 2º - Rafael Nadal (ESP) - 737 3º - Andy Roddick (EUA) - 476 4º - Lleyton Hewitt (AUS) - 354 5º - Guillermo Coria (ARG) - 345 6º - Nikolay Davydenko (RUS) - 331 7º - Marat Safin (RUS) - 321 8º - Gastón Gaudio (ARG) - 317 9º - Mariano Puerta (ARG) - 268 10º - Andre Agassi (EUA) - 245 88º - Ricardo Mello (BRA) - 49 140º - Gustavo Kuerten (BRA) - 16 146º - Flávio Saretta (BRA) - 15