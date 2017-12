Guga deve cair para a 16ª posição A eliminação nas oitavas-de-final de Roland Garros, onde defendia o título conquistado ano passado, deve custar muito caro ao brasileiro Gustavo Kuerten. Principalmente depois da classificação do espanhol Albert Costa para a final do Grand Slam francês, o que pode empurrar Guga para a 16º colocação no ranking de entradas - uma queda de nove posições. A nova lista da ATP será divulgada na segunda-feira, quando Guga terá confirmada a sua queda. Aí, o brasileiro ocupará a sua pior posição no ranking desde maio de 1999. Afinal, ele precisava defender os 1000 pontos conquistados com o título de Roland Garros em 2001, mas somou apenas 150 por chegar às oitavas-de-final.