Guga deve deixar hospital em 1 semana O tenista brasileiro Gustavo Kuerten deve deixar o Hospital Batista de Nasheville, no Tennessee, onde sofreu uma artroscopia no quadril, apenas no início da próxima semana. Na tarde desta quarta-feira, o atleta emitiu um nota através de sua assessoria de imprensa dizendo que passava bem e que a cirurgia teria sido um sucesso.