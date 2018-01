Guga deve estrear na noite de hoje A organização do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, fez uma pequena alteração na programação e Gustavo Kuerten deve fazer sua estréia ainda na noite desta segunda-feira, por volta das 22 horas (horário de Brasília). O tenista brasileiro, que defende o título conquistado no ano passado, jogará contra o espanhol Alex Corretja, em confronto que abre a sua temporada 2004 - a ESPN Brasil promete transmitir ao vivo. A estréia de Guga estava prevista para acontecer por volta das 4 horas de terça-feira, mas a organização do torneio mudou o horário para favorecer a transmissão do jogo para o Brasil. Nesta segunda-feira, a ATP já descontou também os pontos do título de Auckland, conquistado por Guga em 2003, e o brasileiro caiu, assim, da 16ª para a 19ª posição no ranking mundial.