Guga deve jogar por volta das 13h Gustavo Kuerten até que começou bem seu jogo diante do chileno Nicolas Massu. Em apenas 27 minutos marcou 6 a 1, no primeiro set, quando então a partida teve de ser adiada por causa de chuvas, quando estava 30 a 30 no primeiro game do segund o set. O domingo em Nova York foi marcado por constantes chuvas e a partida de Guga que estava inicialmente programada paa o estádio 2, só pode começar por volta das 19 horas, ainda assim na quadra dez. Se o tempo permitir, Guga volta à quadra nesta segunda-feira para enfrentar Nicolas Massu no segundo jogo do dia, por volta das 13 horas de Brasília, com transmissão pela SporTV. O jogo vale uma vaga nas oitavas de final. Quem vencer pega o ganhador da partida entre o holandês Sjeng Schalken e o armênio Sargis Sargsian. Num dos poucos jogos disputados ontem, Serena Williams derrotou Deja Bedanova por 6/1 e 6/1.