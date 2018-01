Guga deve ser eleito o jogador do mês Campeão do Masters Series de Montecarlo e novamente na liderança do ranking mundial, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten deverá ser eleito o jogador do mês de abril pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). A indicação só será confirmada nos próximos dias. Esta é uma premiação importante nos bastidores do circuito internacional, pois como a indicação é feita também por outros tenistas, demonstra o atual respeito que Guga mantém com suas atuações, principalmente nesta época do ano, com a temporada de saibro. O brasileiro está invicto nesta superfície, em torneios válidos pela ATP, desde a final do Masters Series de Roma, no ano passado. Em Florianópolis, Guga ainda mantém-se distante das raquetes. Confirmou que só deverá bater bola na segunda-feira. Por enquanto, apenas faz fisioterapia e exercícios específicos para recuperar-se da lesão no púbis.