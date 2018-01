Guga disputa a 1ª semifinal do ano Gustavo Kuerten vai disputar neste sábado sua primeira semifinal da temporada. A partir das 13h30 , Guga enfrenta o paraguaio Ramon Delgado, tentando uma vaga na final do Brasil Open, torneio da ATP que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Cerca de sete meses depois da cirurgia no quadril, o brasileiro deu nesta sexta-feira demonstrações claras de recuperação, ao derrotar o argentino Gastón Etlis por 2 sets a 0, num jogo em que foi muito exigido no primeiro set e apresentou desenvoltura invejável no segundo. Na primeira série Guga venceu apenas no tie-break por 7/6 (7/5), mas no segundo, arrasou o argentino e fechou a partida com 6/1. Delgado passou à semifinal ao derrotar o brasileiro André Sá também em dois sets: 6/4 e 7/5. Na outra semifinal deste sábado, o argentino Guillermo Coria vai enfrentar o norte-americano Cecil Mamiit. Coria garantiu sua passagem ao derrotar o eslovaco Dominik Hrbaty (6/2 e 6/4). Mamiit, por sua vez, passou pelo argentino Agustin Calleri com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. Guga ficou muito animado com seu desempenho no jogo contra Etlis, especialmente no segundo set. ?Este foi o dia mais feliz do ano para mim?, disse ele, que esta semana completou 26 anos. O entusiasmo, segundo ele, é justificado. ?Eu vinha treinando muito nos últimos seis meses, como não fazia há muito tempo, mas valeu a pena. Eu só tenho a agradecer porque está tudo dando certo para mim?, acrescentou. Guga disse que não se assustou com a facilidade no segundo set, quando o argentino confirmou apenas uma vez seu próprio serviço. ?Eu fui desgastando ele?, revelou. ?No primeiro set, ele sacou sempre perto da linha e fez voleios perfeitos. Fiquei mais atrás para receber o saque até ganhar ritmo. Me concentrei até ter a primeira chance, que infelizmente perdi no oitavo game. Mas estava cada vez mais agressivo e, quando passei à frente, aí soltei o braço de vez", explicou. Delgado reagiu com naturalidade ao saber que iria enfrentar Guga. ?Vai ser um jogo muito difícil, porque ele está com um ritmo bom, confiante e conta com o apoio da torcida. Para mim, a única coisa favorável é que a pressão vai estar sobre ele", afirmou.