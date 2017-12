Guga divulga calendário para 2006 Gustavo Kuerten anunciou nesta quinta-feira o seu calendário de torneios para o começo da temporada 2006, quando ele tentará retomar os momentos vitoriosos da carreira. A primeira competição do tenista brasileiro será o ATP de Viña del Mar, no Chile, a partir do dia 30 de janeiro. Guga não joga desde o final de setembro, quando defendeu o Brasil na Copa Davis. Ele optou por encerrar a temporada mais cedo e fazer uma boa preparação para 2006. Afinal, neste ano, após voltar às quadras em abril, recuperado de cirurgia no quadril, o tenista não conseguiu grandes resultados. Agora, a expectativa é outra. Guga está treinando bastante, com períodos em Florianópolis, onde mora, e na Argentina, terra do seu técnico, Hernan Gumy. E, aos 29 anos, ele aposta e ainda confia que poderá voltar à elite do tênis mundial em 2006. Para isso, Guga optou por começar a temporada com torneios da ATP na América Latina, todos em quadras de saibro, sua especialidade. Assim, depois de Viña del Mar (Chile), ele irá para Buenos Aires (Argentina), Costa do Sauípe (Brasil) e Acapulco (México). E, no meio disso, pretende defender o Brasil na Copa Davis, de 6 a 8 de fevereiro, no Peru. ?Estou me preparando, treinando duro e fazendo muito trabalho físico?, revelou o tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo. ?Para mim, são torneios muito importantes, no saibro e que a cada ano vão ficando mais fortes. Nesse ano não pude jogar, mas para o ano que vem, estou trabalhando, fazendo essa pré-temporada longa, para poder competir com boas expectativas.? Além do otimismo e da boa preparação, Guga conta com o retrospecto positivo nestes torneios latino-americanos - foi campeão de todos eles. Em 2000, venceu o ATP chileno, quando este ainda era em Santiago. Em 2001, ganhou em Buenos Aires e em Acapulco. E no Brasil, ele saiu com o título em 2002 e 2004. Mas, antes de começar a temporada 2006, Guga entrará em quadra ainda este ano. Será uma espécie de teste, no torneio de exibição Copa Argentina, entre os dias 15 e 18 de dezembro, em Buenos Aires. Veja o calendário de Guga para o começo da próxima temporada: 30/01 - Torneio de Viña del Mar (Chile) 06/02 - Copa Davis (Peru) 13/02 - Torneio de Buenos Aires (Argentina) 20/02 - Brasil Open (Costa do Sauípe) 27/02 - Torneio de Acapulco (México)