Guga diz que está com "fome de bola" Gustavo Kuerten se prepara para começar o que ele próprio chama de seu "ganha pão": os torneios nas quadras de saibro. Nesta sexta-feira, Guga viaja para Buenos Aires, para defender o título que abriu um ano brilhante de 2001, quanto conquistou seis troféus na temporada. Agora, em busca de recuperação de uma lesão no quadril, Guga espera repetir a façanha do ano passado, quando ganhou dois títulos seguidos, em Buenos Aires e Acapulco. "Já estou com fome de bola", avisou o brasileiro em Camboriú, onde treina com Larri Passos e os tenistas Márcio Carlsson e Eduardo Frick. "Estou com vontade de sentir aquele gostinho de competição e não vejo a hora de começar a jogar novamente." Guga está afastado das quadras desde sua participação no Aberto da Austrália, em janeiro. Fez um período de tratamento, com fisioterapia e muitos exercícios na água, justamente para recuperar-se da lesão. Em Buenos Aires, ele espera poder jogar sem dor, no que será um grande teste para as suas condições físicas. Como número 2 do ranking mundial, Guga é o cabeça-de-chave número 1 do ATP Tour de Buenos Aires, que terá Guillermo Cañas (2), Nicolas Lapentti (3), Alberto Portas (4), Carlos Moya (5), Felix Mantilla (6), Alberto Martin (7) e Marcelo Rios (8). Além dele, outros brasileiros disputam o torneio: Fernando Meligeni, Flávio Saretta, Alexandre Simoni e Marcos Daniel.